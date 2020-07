Governo vai financiar cirurgias que foram canceladas por causa da Covid-19

O Governo vai pagar por fora a realização das 85 mil cirurgias que foram canceladas devido à pandemia de Covid-19. Os incentivos já estão previstos no Programa de Estabilização Económica e Social para a área da saúde, informação confirmada pela ministra da Saúde.

Marta Temido garante ainda que o que não puder ser feito no Serviço Nacional de Saúde pode avançar noutros setores.

Os três meses de incerteza, com confinamento e regras de distanciamento, afastaram os doentes dos hospitais. No IPO de Lisboa e do Porto multiplicam-se os apelos para que os doentes retomem consultas e tratamentos.

As cirurgias caíram, em maio, em cerca de um terço, mas os efeitos da Covid-19 fizeram-se sentir ainda mais nas consultas.

Junho tem-se revelado já um mês de retoma, embora ligeira. Mas não se sabe quanto tempo vai ser necessário para recuperar os atrasos.