Ex-jogador do Chelsea Dan Petrescu testa positivo à Covid-19

O antigo futebolista do Chelsea e atual treinador da equipa do Cluj, o romeno Dan Petrescu, testou esta quarta-feira positivo para a Covid-19 e foi levado para o hospital, onde permanecerá, pelo menos, 48 horas.

Nos últimos dias, 14 funcionários do Cluj tiveram testes positivos para a Covid-19 e os clubes da I Liga romena estão a ponderar a suspensão da prova face ao crescente número de infeções com coronavírus no país, que registou 1.030 novos casos nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde que a pandemia atingiu a Roménia em fevereiro.

Petrescu, que jogou no Chelsea durante cinco épocas, entre 1995 e 2000, orienta a equipa do Cluj, atual segunda classificada da fase de apuramento do campeão, com 40 pontos, embora com menos um jogo do que o Universidade de Craiova, que lidera com 44.