Juiz federal rejeita libertar famílias de imigrantes detidas nos EUA

Um juiz federal recusou esta quarta-feira libertar cerca de 300 migrantes, pais e filhos, mantidos em centros de detenção familiares e apesar de ter considerado inadequadas as medidas das autoridades de imigração no controlo do coronavírus.

Os advogados das famílias tinham pedido ao juiz distrital James E. Boasberg que emitisse uma ordem destinada à libertação das famílias devido ao receio de ficarem infetadas com o coronavírus.

Mais de 3.700 casos de Covid-19 foram confirmados nas instalações do Departamento de Imigração e Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

As famílias detidas em três instalações no Texas e na Pensilvânia e os seus advogados consideram que o ICE não adotou as medidas necessárias para as protegerem.

No mês passado, a juíza distrital da Califórnia Dolly Gee considerou que os centros de detenção familiar estão "ao rubro" devido à pandemia e ordenou a libertação das crianças detidas há mais de 20 dias, com o prazo limite fixado para segunda-feira.

A sua ordem não abrange os pais das crianças, e os advogados pediram a Boasberg para também libertar os pais.

Os advogados receiam em particular que o ICE entregue as crianças a famílias de acolhimento, e mantenha os familiares próximos detidos.

Boasberg disse que o ICE já está a adotar medidas de prevenção e a fornecer máscaras, desinfetantes ou isolar pessoas que contactaram com um doente, mas admitiu que esta agência "continua a não adotar totalmente as medidas" necessárias.

Em paralelo, foi referido que o Governo dos EUA está a deter crianças imigrantes em hotéis, antes de as deportar para os seus países de origem, sob políticas restritivas criadas para lidar com a pandemia da Covid-19.

Uma investigação da agência noticiosa Associated Press (AP) detetou documentos que comprovam que uma organização privada a soldo do Departamento de Imigração e Alfândegas está a levar as crianças para três hotéis nos Estados do Arizona e Texas, onde ficam detidos por vários dias.

O ICE não quis comentar, para já, esta situação, embora tenha confirmado a existência de funcionários que estão a realizar os transportes das crianças para os hotéis.

A empresa que gere os hotéis Hilton, onde são acolhidas as crianças, disse num comunicado que os três estabelecimentos envolvidos neste processo foram reservados pela organização que coopera com o Departamento de Imigração, sem mencionar o número de quartos utilizados.

Até ao início da pandemia da Covid-19, as crianças da América Central que chegavam aos Estados Unidos sem documentos eram enviadas para instalações supervisionadas pelo Departamento de Saúde, em quartos onde aguardavam até serem enviadas para reunir com as suas famílias ou para famílias de acolhimento.