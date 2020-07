Portugueses passaram mais horas na Internet durante o confinamento

O confinamento e o isolamento social levaram a população a utilizar mais a Internet, quer para fins lúdicos, quer para trabalhar.

A maioria dos utilizadores passou mais de cinco horas diárias em frente ao ecrã, enquanto antes da pandemia não ultrapassavam as quatro horas, alerta um estudo do do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências realizado entre abril e maio, no qual participaram 807 pessoas.

Os inquiridos dizem que a Internet foi mais utilizada para trabalhar e que o tempo passado online, entre trabalho, jogos e pesquisas, contribuiu para um maior equilíbrio emocional, melhor informação, desempenho profissional e até para diminuir a solidão.

Ainda assim, mais de metade admite que se deparou com notícias falsas e não adotou regras para limitar o tempo passado na Internet.

Os entrevistados com filhos admitiram ainda que permitiram que os menores a seu cargo passassem mais tempo online durante o confinamento, embora tendam a encarar com preocupação o tempo passado em frente aos ecrãs.