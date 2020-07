"Os hospitais têm hoje um processo muito mais lentificado de prestação de cuidados" 

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, esteve esta quinta-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, para analisar a evolução da pandemia do novo coronavírus em Portugal.

Alexandre Lourenço considerou importante o papel das autarquias em termos de trabalho com os sistemas de saúde.

"Há uma necessidade de congregação de esforços face aos desafios que vivemos hoje. Faz todo o sentido que haja um trabalho conjunto entre os sistemas de saúde e as autarquias, ou mesmo as forças de segurança e parceiros do setor social."