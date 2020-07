Retoma do turismo na Madeira aquém do esperado

A retoma do turismo na Madeira está aquém do esperado e, em três semanas, entraram apenas 20 mil turistas, o que não chega para fazer mexer as empresas de transportes turísticos.

A situação em Lisboa relativa ao novo coronavírus teve reflexos na Madeira, a região foi excluída dos corredores seguros.

Por enquanto, é um lento acordar para uma realidade difícil e que pode ficar pior se o número da entrada de turistas não crescer nos próximos meses.