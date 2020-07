Angola lamenta morte do primeiro profissional de saúde com covid-19

Angola registou, nas últimas 24 horas, 39 novos casos de covid-19, elevando o total para 851, anunciou um responsável do Governo, que lamentou também a morte do primeiro profissional de saúde devido à doença no país.

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, iniciou esta quinta-feira o habitual boletim epidemiológico divulgado em Luanda, com um minuto de silêncio pelo médico e por um comandante dos bombeiros, "dois combatentes incansáveis" contra a covid-19 que fazem parte dos 33 óbitos contabilizados atualmente em Angola.

Os 39 novos casos são todos de Luanda, com idades entre um e 73 anos, sendo 15 do sexo masculino e 14 de sexo feminino. Foram também recuperadas dez pessoas.

O responsável da saúde adiantou ainda que um caso que se encontrava em isolamento na província do Namibe fez o teste de base molecular com resultados negativos.

Angola subiu assim para 851 casos confirmados de covid-19, dos quais 33 óbitos, 236 recuperados e 582 ativos.