Portugal cria máscara que inativa o coronavírus, uma inovação a nível mundial 

Em Portugal, empresários, cientistas e académicos juntaram-se num projeto para desenvolver a primeira máscara a nível mundial com capacidade de eliminar o novo coronavírus. Ao longo de dois meses, foram realizados vários estudos que acabaram por confirmar que as máscaras são de facto são únicas no mundo.

As máscaras já estavam no mercado desde abril, mas só agora saíram os resultados dos testes. Foram confecionadas durante o confinamento para tirar empregados do regime de lay-off.

As máscaras em questão podem ser lavadas e têm um tempo de utilização de pelo menos um ano. Agora, estão a ser estudados outros têxteis com as mesmas características, como lençóis.

Portugal com mais 7 mortes e 313 casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.712 mortes e 49.692 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.712 para , mais sete em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 49.379 para 49.692, mais 313.