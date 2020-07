Rússia ultrapassa as 13 mil mortes por Covid-19

A Rússia ultrapassou esta sexta-feira os 800 mil casos de infeção pelo coronavirus que provocada a covid-19, doença que já causou 13 mil óbitos no país, segundo os dados do Centro de Operações contra a propagação do novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas, detetaram-se mais 5.811 novos casos de coronavírus, em 84 regiões de um total de 85, indicaram as autoridades, acrescentando que 25,4% dos casos são assintomáticos.

No total, o país regista 800.849 casos de covid-19 até hoje.

Nas últimas 24 horas morreram 154 pessoas elevando-se o número de mortos pela doença para um total de 13.046 óbitos.

Em Moscovo, epicentro da pandemia na Rússia contagiaram-se nas últimas 24 horas 654 pessoas, somando-se um total de 236.616 casos de infeção por covid-19 na capital.

Em Moscovo observa-se um aumento de casos desde o passado dia 16 de junho.Desde o dia 21 de julho que a barreira dos 600 novos casos diários é ultrapassada, em Moscovo.

Na capital russa registaram-se 11 mortos pelo novo coronavírus, a cifra mais baixa das últimas semanas no que diz respeito a número de óbitos na cidade.

Em Moscovo morreram de covid-19, 4.375 pessoas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.