Morte de feto com Covid-19. Caso aconteceu há um mês no Amadora-Sintra

Um feto de oito meses morreu infetado com Covid-19 no Hospital Amadora-Sintra. É o segundo caso de transmissão no útero em Portugal e o único a resultar na morte do feto. Um desfecho que os médicos sublinham ser muito raro.

A mãe não tinha sintomas e só descobriu que estava infetada quando foi testada no Hospital Amadora-Sintra. Chegou com uma ecografia externa que revelava problemas resultantes de uma infeção viral. O feto mostrava sinais de sofrimento e morreu durante a realização de uma segunda ecografia.

O caso aconteceu há cerca de um mês, no final de junho. Uma biópsia pulmonar revelou que o feto de oito meses estava infetado com o novo coronavírus, apesar do resultado negativo na análise ao sangue.

A médica Antónia Nazaré, que dirige a Obstetrícia, a Ginecologia e o Bloco de Partos no Amadora-Sintra, confirmou à SIC que a gravidez foi vigiada, sem complicações, pelo que o resultado positivo na autópsia pulmonar leva a presumir que a infeção é a causa da morte. A médica sublinhou ainda a importância de não gerar alarme entre as grávidas.

O caso, que será objeto de maior investigação, é muito raro. Sobretudo, acrescenta o presidente do Colégio de Obstetrícia da Ordem dos Médicos, nos países em que há bons cuidados de saúde na gravidez e em que foram adotadas medidas de proteção.