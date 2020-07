Surto de Covid-19 em Vimieiro. Nove infetados e pelo menos 30 testados 

A Junta de Freguesia de Vimieiro confirmou esta sábado que nove pessoas da mesma família estão infetadas com o novo coronavírus e que pelo menos 30 já foram testadas.

Em entrevista à SIC Notícias, o presidente da junta confirmou que as pessoas que foram testadas estiveram em contacto com os infetados. Francisco Furtio adiantou ainda que o surto surgiu a partir de uma pessoa que foi visitar a família ao município do concelho de Arraiolos.

Como medida de precaução, a creche e o ATL da Santa Casa da Misericórdia do Vimieiro foram encerradas temporariamente.

Mais 4 mortes e 263 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 1.716 mortes e 49.955 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.712 para 1.716 , mais quatro em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 49.692 para 49.955, mais 263.

Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma hoje 25.293 casos, mais 183 infetados do que na véspera.