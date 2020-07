Covid-19: Jet2 suspende todos voos para Faro

Todos os voos operados pela Jet2 para Faro estão suspensos até dia 16 de agosto, inclusivé. A companhia planeia retomar a rota a partir do dia 17, dependendo da evolução da situação.

Já em Espanha estão suspensos os voos para Costa de Almería, Alicante, Málaga e Múrcia.

O Reino Unido fez, este fim-de-semana, a Espanha o mesmo que já tinha feito a Portugal, duas vezes. Excluiu o país vizinho da lista de destino seguros.

Muitos britânicos foram apanhados de surpresa, já de férias em Espanha e vão agora ter que fazer quarentena de 14 dias quando regressarem a casa.

Depois da Espanha, o Reino Unido pondera excluir a França e a Alemanha da lista de países seguros.

A decisão ainda não foi tomada mas fonte do Governo britânico garantiu à Sky News que a situação epidemiológica dos dois países está a ser acompanhada com atenção pelas autoridades de saúde do Reino Unido.

Existe o receio de uma nova vaga de infeções por Covid-19 e, se for necessário, será imposta uma quarentena obrigatória de 14 dias a quem viajar de França ou da Alemanha, tal como já acontece com Portugal.