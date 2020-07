Cinco municípios destacados pela ONU por "medidas inovadoras" no combate à Covid-19

Cinco municípios portugueses foram distinguidos pla ONU por medidas inovadoras contra a Covid-19, como o apoio às rendas ou a isenção parcial nas tarifas de água, saneamento e resíduos urbanos durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Os municípios são: Braga, Vila Nova de Famalicão, Porto, Lisboa e Sintra.

Na lista publicada esta terça-feira, a ONU lembra que é preciso repensar as cidades, torná-las mais resilientes, inclusivas e sustentáveis para enfrentar novos surtos no futuro, porque hoje já se sabe que as cidades são epicentros da pandemia, como lhes chamam as Nações Unidas - por terem mais de 90% de todos os casos positivos de Covid-19 no mundo.