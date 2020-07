Covid-19: Funcionário do parlamento com teste positivo

Um funcionário da Assembleia da República foi diagnosticado com covid-19 na semana passada, disse hoje à Lusa fonte parlamentar.

O funcionário, que estava em casa, fez o teste na sexta-feira e os seis outros que tiveram contacto com ele foram identificados, estão de quarentena e vão também ser testados, acrescentou a mesma fonte.



O último plenário da sessão legislativa realizou-se na sexta-feira, 24 de julho, tendo na agenda o debate do estado da nação, e os trabalhos estão suspensos devido às férias até início de setembro.

Portugal com 3 mortes e 111 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.722 mortes e 50.410 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.719 para 1.722, mais três em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 50.299 para 50.410, mais 111, o que representa um aumento de 0,2%.

Há 402 doentes internados, menos 12 em relação a ontem. 41 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos quatro face a segunda-feira.

O número de casos recuperados subiu de 35.375 para 35.626, mais 251.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, totaliza hoje 25.617 casos, mais 68 do que no dia anterior, ou seja, 61,3% dos novos casos em território nacional.

O aumento de casos diários de hoje é o menor desde 11 de maio, dia em que foram registados 98 novos infetados.