Empresários hoteleiros do Algarve pedem medidas mais ajustadas para a região

Numa reunião, que se realizou no Algarve, e em que participaram a secretária de Estado do Turismo e os empresários do setor hoteleiro da região, o Governo apresentou algumas medidas de apoio.

Entre elas está a substituição do lay-off para travar o despedimento de trabalhadores.

Os empresários pedem medidas mais ajustadas para a região para fazer face às quebras que se fazem notar durante a época alta.

