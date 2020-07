Multas para quem não usar máscara nas ruas da Madeira

A partir do mês de agosto, quem não usar máscara nas ruas da Madeira pode pagar uma multa de cerca de 30 euros, revelou esta terça-feira o vice-presidente do Governo regional.

O uso obrigatório de máscara comunitária de proteção aplica-se "em espaços ou locais de acesso, permanência ou utilização, públicos ou equiparados", explicou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, sublinhando que está incluído "todo o tipo de espaço público, fechado ou aberto".

Há já uma petição na Internet a pedir o fim do uso de máscara obrigatório em espaços exteriores, mas Pedro Calado desvaloriza a iniciativa.

Madeira continua em situação de calamidade

O uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos entra em vigor a 1 de agosto, coincidindo com o início do prolongamento da situação de calamidade no arquipélago.

Pedro Ramos explicou que o enquadramento legal desta medida se prende com o "coeficiente de proteção" e com a necessidade de "proteger a saúde pública", contudo não especificou em que lei se baseia.

O governante adiantou que a fiscalização ficará a cargo das forças de segurança e da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE).