Parceiros sociais recebidos em Belém. Marcelo ouviu queixas e preocupações 

A Confederação do Comércio e Serviços exige um choque de consumo para salvar a economia e o emprego. A confederação de turismo diz que as medidas tomadas pelo Governo não têm utilidade.

As queixas foram feitas ao Presidente da República, que esta quarta-feira recebeu os parceiros sociais e ouviu muitas preocupações sobre o futuro da economia e a manutenção de postos de trabalho.

Os patrões dizem que as medidas de substituição do lay-off simplificado são muito difíceis de aplicar e vão levar a um aumento do desemprego e ao desaparecimento de empresas.