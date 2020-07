Peritos consideram que ventilador português não está em condições de ir para o mercado

O mediático ventilador português Atena teve uma autorização especial do Infarmed para poder ser utilizado no combate à Covid-19, mas um grupo de peritos chumbou por unanimidade o dispositivo desenvolvido pelo CEiiA, o centro de Engenharia e Desenvolvimento.

Segundo o Jornal Público, os peritos dizem que a ideia é boa, mas precisa de ser melhorada.

O Atena recebeu um empréstimo de 2,6 milhões de euros da Agência Nacional de Inovação. Vários mecenas contribuiram com um milhão de euros. E os portugueses também ajudaram ao participarem numa campanha de crowdfunding.

O Ceiia produziu 500 ventiladores e alguns já seguiram para o Brasil.

Cerca de 100 vão ser entregues a hospitais pelos mecenas que se associaram ao projeto e o Jornal Público recorda que dois aparelhos seguiram para uma clinica privada do Porto, quando o Infarmed diz que só pode ser utilizado no Serviço Nacional de Saúde.

Em Matosinhos, no edificio do CEiiA trabalha-se agora na segunda versão deste ventilador. O Atena 2 terá certificação europeia para competir no mercado dos ventiladores a nível mundial.