Eleições em Hong Kong adiadas devido ao "agravamento da pandemia"

A chefe do Governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou esta sexta-feira que as eleições legislativas, marcadas para o dia 6 de setembro, vão ser adiadas devido ao "agravamento da pandemia" de covid-19 na região.

"É a decisão mais difícil que tomei nos últimos sete meses, mas temos de garantir a segurança das pessoas e que as eleições decorram de forma livre e justa", afirmou Carrie Lam, em conferência de imprensa na região administrativa especial de Hong Kong.

O adiamento das eleições para o Conselho Legislativo é anunciado depois de as autoridades terem vetado doze candidatos da oposição, entre os quais o dirigente do Partido Cívico, Alvin Yeung, e o líder estudantil Joshua Wong.

JEROME FAVRE

Esta sexta-feira , em conferência de imprensa, Wong disse que se trata de "uma caça às bruxas" referindo-se à desqualificação das candidaturas dos membros da oposição democrática.

"Podem vetar-nos, deter-nos e meter-nos na prisão. Até podem desmarcar as eleições e criar outro parlamento fantoche. Mesmo assim, a nossa voz vai continuar a ser forte. Impedir-me de me apresentar às eleições não vai fazer cair o nosso ideal democrático", disse Joshua Wong.

Aumento de surtos de Covid-19 na Ásia preocupam autoridades

A situação epidemiológica na Ásia está cada vez mais complicada, devido ao surgimento de novos surtos de Covid-19 em diversos países.

Os surtos preocupam as autoridades de saúde, que dizem que os números estão a crescer mais depressa agora do que no início do ano, quando a pandemia do novo coronavírus se propagou a partir do centro da China.

Em Hong Kong, por exemplo, o Governo diz mesmo que há o risco de os serviços de saúde colapsarem perante a dimensão dos novos casos que surgem todos os dias.