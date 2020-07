Esta máscara traduz 8 idiomas e escreve mensagens de texto

A startup japonesa Donut Robotics criou uma máscara que tem mais funções além da de proteção contra o novo coronavírus.

Foram mais além e criaram uma máscara que consegue traduzir conversas em japonês para oito idiomas (espanhol, inglês, francês, mandarim, coreano, indonésio, tailandês e vietnamita) e transmitir mensagens. O produto tem ainda um microfone que amplia a voz da pessoa que está a utilizá-lo.

"Com esta máscara colocada, e mesmo que fale baixo, a minha voz pode ser transmitida para o smartphone de outra pessoa na conversa", disse à Reuters Taisuke Ono, o CEO da Donut Robotics.

Kim Kyung Hoon

Como se utiliza?

Basta colocar a máscara na cara, como normalmente faz, ligá-la a um smartphone, via Bluetooth, e de seguida fazer a conexão a uma aplicação móvel.

Depois de estar tudo ligado, já traduz conversas para mensagens escritas e faz telefonemas. Mas antes deste processo, deve ser colocada uma máscara descartável por cima da máscara de plástico.

"Trabalhámos muito e durante anos para desenvolver um robô e utilizámos essa tecnologia para criar um produto que dê resposta à forma como o coronavírus remodelou a sociedade", sublinhou Taisuke Ono.

O produto deverá chegar ao mercado em setembro, no Japão. A empresa também quer começar a vender a máscara na China, nos Estados Unidos e na Europa. Cada máscara terá um custo estimado de 33€.

Kim Kyung Hoon

"Um dos objetivos é gerar lucro através de serviços para subscritores oferecidos na aplicação que os utilizadores terão de baixar", explicou o CEO.

Japão levanta restrições à entrada de residentes estrangeiros a partir da próxima semana

Atualmente, cerca de 90 mil residentes estrangeiros no Japão, incluindo trabalhadores e estudantes, estão retidos fora do arquipélago, que impede a entrada a nacionais de mais de uma centena de países, por causa da pandemia.

A partir da próxima quarta-feira, os residentes estrangeiros que deixaram o arquipélago antes de os seus países de origem terem sido afetados pela proibição serão autorizados a regressar, de acordo com o comunicado das autoridades divulgado na quarta-feira.

As pessoas elegíveis devem obter um certificado emitido pelas autoridades consulares do Japão no país onde se encontram e apresentar um teste negativo de Covid-19 realizado nas 72 horas anteriores.

Desde 03 de abril que o Japão alargou progressivamente a proibição de entrada a estrangeiros, para impedir a propagação da Covid-19, incluindo na "lista negra" 111 nacionalidades.