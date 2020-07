Governo britânico impede público em eventos desportivos até 15 de agosto

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou hoje que os eventos desportivos que estavam autorizados a ter público afinal vão decorrer à porta fechada, devido aos últimos surtos da Covid-19 na região.

Provas com o Campeonato do Mundo de Snooker, em Sheffield, e as corridas de cavalo na mítica pista de Goodwood, que iriam começar a ter alguns espetadores já durante o próximo fim de semana, vão acontecer à porta fechada, numa nova restrição imposta pelo governo britânico que irá durar, no mínimo, até 15 de agosto.

Premier League não deverá ter público antes de outubro

Em conferência de imprensa, Johnson abordou também a situação da liga inglesa e confessou que antes de outubro será muito difícil voltar a ter público nos estádios.

