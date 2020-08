Mais 264 portugueses foram repatriados da Venezuela

Portugal repatriou nesta sexta-feira 264 portugueses da Venezuela, quase metade deles oriundos da Madeira, que tinham ficado retidos no país devido à pandemia do novo coronavírus.

Estes portugueses foram repatriados num voo organizado por Portugal, que transportou ainda outros 100 cidadãos de outras nacionalidades, principalmente europeus.

O voo, o segundo organizado por Portugal, operado pela companhia aérea portuguesa Hifly, descolou do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (28 quilómetros a norte de Caracas) pelas 20:39 de sexta-feira (01:39 de hoje em Lisboa) com destino à capital portuguesa.

"Neste voo vão 374 pessoas, 264 portugueses e desses portugueses cerca de 50% destinados à Madeira. Temos um grande número de italianos, também venezuelanos, espanhóis e coreanos", disse o cônsul-geral de Portugal em Caracas.

Em declarações à agência Lusa, Licínio Bingre do Amaral explicou que o processo para chegar até ao aeroporto foi longo e complicado, devido às restrições à circulação no âmbito das ações de prevenção e combate à covid-19.

"Estava muito complicado devido aos controlos de segurança na autoestrada. Nós (diplomatas) demorámos uma hora e meia a chegar e não sei como fizeram algumas pessoas. Umas chegaram muito cedo, mas todas demoraram muito tempo a chegar ao aeroporto", explicou.O diplomata disse ainda que a maior parte dos passageiros lusitanos "querem regressar a Portugal" e que "continua a haver muita gente, com bilhetes de avião (comprados) que vieram e não puderam voltar".

"Também há casos de saúde, de pessoas que estão a fazer tratamento oncológico e outros mais complicados, que aqui (na Venezuela) não têm condições e têm residência em Portugal e vão para Portugal", acrescentou."No caso de Portugal no (primeiro) voo que tivemos e agora com este não temos tido problemas junto das autoridades, deram-nos apoio e as coisas correram bem", frisou ainda o diplomata."Espero que o espaço aéreo abra em breve, para que muitas das pessoas que ainda estão cá, possam regressar tranquilamente a Portugal nos voos normais", desabafou.

Por outro lado, recordou que os consulados-gerais de Portugal em Caracas e em Valência, estão a trabalhar, que "basta contactar por e-mail" para ser feita uma marcação.

O diplomata recomendou aos lusitanos que cumpram a quarentena porque "em termos de saúde neste momento é muito importante porque aparentemente o pico (de contágios) na Venezuela será agora".Por outro lado, explicou que ainda não há pessoas em lista de espera que justifique a organização de outro voo.

Desde março e incluindo o voo de hoje, 530 portugueses foram repatriados da Venezuela, 181 deles em 13 de junho, num voo organizado por Portugal.Pelo menos 85 portugueses regressaram a Portugal noutros voos organizados pela União Europeia, Espanha e França.Na Venezuela estão confirmados 18.574 casos de pessoas infetadas e 164 mortes associadas ao novo coronavírus. Estão também dados como recuperados 10.666 pacientes.

O país está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.Os voos nacionais e internacionais estão restringidos até 12 de agosto, estando a população impedida de circular entre as distintas regiões do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 673 mil mortos e infetou mais de 17,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.