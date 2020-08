Grande parte dos países europeus teme a chegada de uma segunda vaga de Covid-19.

Em Espanha, o aumento do número de casos está a prejudicar o turismo e em algumas regiões da Bélgica as medidas de restrição foram agravadas. Situação contrária à da Rússia.

Na Austrália, as autoridades não estão a conseguir controlar o surto no estado de Vitoria, no sul do país, e com o número diário de novas infeções a aumentar constantemente, decidiram tomar medidas drásticas.