PAOK de Abel Ferreira regista primeiro caso de Covid-19

O PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, registou o primeiro caso de infeção por Covid-19, informou hoje o clube da Liga grega de futebol, que não revelou a identidade do jogador em causa.

O futebolista apresenta sintomas ligeiros e foi colocado de quarentena em casa, sendo o primeiro elemento do plantel a acusar positivo no teste de rastreio ao novo coronavírus. Na segunda-feira, serão realizados mais testes no emblema de Salónica.

Além do treinador Abel Ferreira, o PAOK conta na equipa com o internacional português Vieirinha, de 34 anos.

O PAOK terminou a última edição da Liga grega no segundo lugar, atrás do campeão Olympiacos, treinado por Pedro Martins.

As autoridades de saúde da Grécia registaram 75 novos casos de infeção e dois mortos nas últimas 24 horas. O país contabiliza, até ao momento, 4.662 casos de infeção confirmados e 208 mortos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 685 mil mortos e infetou mais de 17,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.