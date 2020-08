O chefe de Governo do estado de Victoria, na Austrália, anunciou a imposição do recolher obrigatório em Melbourne devido ao aumento do número de casos de Covid-19.



Passa a ser proíbido circular na rua a partir das 20:00 até às 5:00.

Novas medidas para combater o número crescente de novas infeções na cidade que detetou mais de 670 casos e 7 mortes nas últimas 24 horas.