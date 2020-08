Concessionários das praias do Norte queixam-se de quebras na faturação

Apesar do sol e do bom tempo, na manhã desta segunda-feira não havia grandes enchentes em muitas das praias do Norte do país. Os concessionários queixam-se de fortes quebras na faturação.

O mês de julho não foi bom para o negócio e as perspetivas para agosto são também pouco otimistas.

Devido à pandemia, a época balnear no Norte começou mais tarde e vai terminar a 30 de agosto, duas semanas mais cedo do que em 2019.