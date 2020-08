Milhares de estudantes do norte da Alemanha voltam às aulas presenciais

Milhares de estudantes do norte da Alemanha voltaram hoje às escolas, naquele que é o primeiro regresso a aulas presenciais na Europa, mas com imposição de regras sanitárias, já que as infeções de Covid-19 estão em ascensão.



Tendo entrado em férias a meio de junho, os cerca de 150.000 alunos de Mecklenburg-Vorpommern, uma região no nordeste da Alemanha, são os primeiros a voltar à escola numa configuração quase normal, após meses de interrupção das aulas presenciais devido às restrições impostas no âmbito da pandemia de Covid-19.



"As crianças precisavam de voltar à escola para impedirmos que os atrasos aumentassem", explicou o diretor da escola CJD Jugenddorf-Christophorus de Rostock, Steffen Kästner.



Nesta escola, os alunos são agrupados por faixa etária, de forma a não se cruzarem os mais velhos com os mais novos, o que evita, caso surja um caso positivo de Covid-19, fechar a escola inteira, sendo apenas obrigatório colocar uma turma em quarentena.



Usar máscara é obrigatório apenas nos corredores do estabelecimento e as salas de aula são ventiladas regularmente, mas os alunos devem respeitar medidas de precaução, como lavar as mãos regularmente e evitar, o mais possível, abraços e outras aproximações.



O estabelecimento, que reúne o ciclo preparatório e o secundário, tem 1.350 alunos, sendo que apenas dois faltaram hoje às aulas, por decisão dos seus pais, "que pertencem a um grupo em risco", disse o diretor, adiantando que todos os professores estão presentes.



Mostrando-se otimista, o diretor lembrou que a região foi, até agora, poupada pela Covid-19, tendo contabilizado apenas 20 vítimas desde o início da crise, das cerca de 9.148 registadas na Alemanha.



A Alemanha registou, nas últimas semanas, um crescimento do número de novas infeções, contabilizando uma média de mais de 500 novos casos por semana.