Na manhã desta segunda-feira, as praias da Costa da Caparica estiveram praticamente vazias. Um fenómeno que afeta os restaurantes e bares de praia que têm assistido a quebras na faturação.

O turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus. Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam uma quebra no setor do turismo superior a 80% no mês de junho.