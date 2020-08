Setor do turismo sofreu quebra superior a 80% em junho

Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam uma quebra no setor do turismo superior a 80% no mês de junho. Perto de metade dos alojamentos turísticos estiveram fechados ou não receberam qualquer hóspede.

Apesar disso, o cenário foi um pouco melhor do que no mês de maio, em que a redução ultrapassou os 90%.

As regiões mais afetadas são a Madeira, Açores e a Área Metropolitana de Lisboa. O Alentejo teve a menor diminuição no número de dormidas em junho.

Apesar da forte quebra na procura, a maioria dos estabelecimentos não previa em junho mexer nos preços.