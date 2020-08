Covid-19: Autarca brasileiro propõe combater vírus com aplicação de ozono por via retal

O prefeito da cidade brasileira de Itajai, no estado de Santa Catarina, afirmou que a cidade deverá adotar a aplicação de ozono por via retal como medida de tratamento contra o novo coronavírus.

Segundo o prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, que também é médico, o tratamento poderá ser usado em pacientes com sintomas da covid-19, em até 10 sessões.

"É uma aplicação simples, rápida, de dois ou três minutinhos por dia, provavelmente vai ser uma aplicação via retal. É uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima de dois minutos com cateter fino, e isso dá um resultado excelente", disse Morastoni durante uma transmissão ao vivo na rede social Facebook, na segunda-feira.

Não há estudos científicos que comprovem a eficácia ou segurança deste tipo de terapia contra a covid-19 nem recomendação de autoridades de saúde brasileiras nesse sentido.

No Brasil, a ozonoterapia só é permitida em estudos experimentais e o seu uso requer a aprovação de protocolos junto do Comité de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde.

O prefeito de Itajaí adiantou que já pediu ao Ministério da Saúde que a cidade faça parte de um protocolo de pesquisa sobre a ozonoterapia no combate ao novo coronavírus e disse que o município poderá ter um laboratório de ozono.

"Com isso, nós vamos ser autorizados a ter um laboratório de ozono. Já estamos definindo o local. Vamos explicar depois detalhadamente como será aplicação para casos positivos", afirmou Morastoni.

Segundo o prefeito de Itajaí, a cidade registou até segunda-feira 3.648 casos e 105 mortes provocadas pela pandemia. Além da ideia sobre a ozonioterapia, as autoridades da cidade também estão a fornecer tratamento com cânfora, com o medicamento contra vermes ivermectina e com o antibiótico azitromicina.