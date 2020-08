Arsenal anuncia o despedimento de 55 funcionários

O Arsenal vai despedir 55 funcionários devido a problemas financeiros causados pela pandemia da Covid-19, anunciou hoje o emblema londrino, vencedor da última Taça de Inglaterra de futebol.

Em comunicado, assinado pelo responsável pela área do futebol, Raul Sanllehi, e pelo diretor do clube, Vinai Venkatesham, os gunners explicaram que tiveram "quebras graves" nas receitas dos direitos de transmissão televisiva e, por isso, foram obrigados a fazer um corte de 55 empregos, que abrangem o departamento de futebol, mas também a parte comercial e administrativa.

"Tal como aconteceu com outros clubes de futebol e empresas ligadas as outras áreas, sofremos um impacto financeiro devido à Covid-19. As receitas da transmissão dos jogos e também das atividades comerciais nas partidas foram severamente afetadas e assim vai continuar na temporada 2020/21", lê-se no comunicado do Arsenal.