Oitavo caso confirmado de Covid-19 entre os ministros de Bolsonaro

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Jorge de Oliveira Francisco, confirmou esta terça-feira estar infetado pelo novo coronavírus, tornando-se no oitavo ministro do Governo de Jair Bolsonaro contaminado no país.

"Informo que, após fazer o teste RT-PCR para detetar possível presença do vírus da covid-19, o meu resultado foi positivo. Estou em isolamento desde hoje (4) e cumpro agenda de forma remota. Apresento sintomas ligeiros e sigo sob acompanhamento médico", escreveu o ministro na rede social Twitter.

No Governo do Brasil há 23 pastas ministeriais, sendo 17 ministérios, duas secretarias e quatro órgãos equivalentes a ministérios. Além dos oito ministros, o próprio Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi infetado no início de julho, mas já está recuperado.

O Governo brasileiro também confirmou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, está infetada e permanece em recuperação.

Numa nota divulgada hoje, a Secretaria-Geral da Presidência do Brasil confirmou 178 casos de covid-19 entre os 3.400 funcionários da Presidência da República, desde que a pandemia chegou ao país.