Marcelo espera que Portugal saia da "lista negra" do turismo até ao final do mês

Marcelo Rebelo de Sousa despede-se hoje do Porto Santo, mas promete voltar no próximo ano, mesmo que em janeiro não volte a ser candidato à presidência da República, ou que não vença as eleições.

Antes do último mergulho, Marcelo mostrou-se confiante de que a evolução dos números da Covid-19 faça o Reino Unido recuar e tirar Portugal da lista negra.