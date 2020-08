Ordem dos Médicos faz 6 recomendações ao Governo para preprarar o inverno

São seis as recomendações que a Ordem dos Médicos faz ao Governo para preprarar o próximo inverno.

Aconselham, por exemplo, a antecipação da vacina contra a gripe e alterações nas normas da DGS sobre os testes de diagnóstico aos contactos próximos dos infetados, sugerindo que passem a ser obrigatórios.

Para além disso, a Ordem dos Médicos quer tornar obrigatório o uso de máscaras na rua e regras iguais para os grandes eventos.

As recomendações são do gabinete de crise da Ordem para preprarar o combate à Covid-19 no próximo inverno.

