Organizadores de eventos manifestaram-se em Lisboa 

Setecentos técnicos e empresários do setor da organização de eventos manifestaram-se esta terça-feira à noite no Terreiro do Paço, em Lisboa. Pedem ao Governo apoios ao setor, devastado pela pandemia.

Como protesto, foram projetadas nas fachadas dos edifícios imagens de espaços vazios nos últimos meses e palavras como "desespero" e "trabalho".

Os manifestantes estavam vestidos de preto, junto a centenas de malas de porão, um dos equipamentos utilizados na organização dos eventos.

A manifestação decorreu com distanciamento físico e o uso de máscara foi obrigatório. O protesto foi organizado pela Associação Portuguesa de Técnicos para Eventos, composta por 170 empresas.

Entretanto, o Governo anunciou que tem uma proposta de orientações para o setor. Os empresários vão ser recebidos esta quarta-feira pelo secretário de Estado do Comércio, João Torres.