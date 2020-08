Rússia anuncia primeira vacina contra a Covid-19. Filha de Putin já tomou

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que o país desenvolveu uma vacina contra o novo coronavírus que já está pronta para ser administrada. Uma das filhas do Presidente já a tomou.

Putin disse que a vacina se mostrou eficiente durante os testes, oferecendo uma imunidade duradoura contra o coronavírus e garantiu que a vacina passou pelos testes necessários.

A filha do presidente que tomou a vacina está bem, avançou Putin.

As autoridades russas disseram que os profissionais de saúde, professores e outros grupos serão os primeiros a ser vacinados.

A Rússia é o primeiro país a registar uma vacina contra o novo coronavírus, mas muitos cientistas estão céticos.

Uma aluna da Universidade da Beira Interior (UBI) está a trabalhar no desenvolvimento de uma nanovacina preventiva e terapêutica contra a covid-19, anunciou esta segunda-feira a instituição de ensino superior sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

"Este projeto insere-se na área de investigação do grupo biofármacos e biomateriais e tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma nanovacina preventiva e terapêutica contra a doença covid-19", refere a UBI em nota de imprensa.

Segundo a informação, o projeto está a ser desenvolvido por Dalila Eusébio, aluna de doutoramento em Biomedicina, e conta com orientação científica de Ângela Sousa e Diana Costa, ambas investigadoras na UBI, e do Professor Zhengrong Cuim da Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos da América.

Faltam 90 mil milhões de dólares para garantir vacinas contra a Covid-19, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que os próximos três meses serão cruciais para acelerar a investigação de vacinas para a covid-19, alertando que faltam pelo menos 90 mil milhões de dólares do investimento total necessário.

Numa conferência de imprensa na sede daquela agência da ONU, Tedros Ghebreyesus afirmou que há "uma grande distância" entre o que a OMS estabeleceu como meta para o programa de aceleração de produção de vacinas e a quantidade de dinheiro que está alocada.

"Embora estejamos gratos àqueles [países] que contribuíram, só temos 10 por cento dos [mais de 100] mil milhões de dólares que serão necessários" apenas para desenvolver e garantir a distribuição equitativa pelo mundo de vacinas que venham a ser criadas, afirmou o diretor geral da OMS.

"Parece e é muito dinheiro" mas mesmo assim "é pouco em comparação com os 10 biliões de dólares que os países do G20 já investiram em estímulos fiscais para lidar com as consequências da pandemia".

