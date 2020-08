Interior norte atrai 80% do turismo nacional

A pandemia inverteu os números turísticos na região do Porto e do Norte do país. Nesta altura, o interior atrai 80% da procura.

Antes da pandemia a aposta era usar a cidade do Porto como plataforma para distribuir o turismo para o interior. Agora a Covid-19 veio fazer isso mesmo naturalmente e sem grande esforço.

A taxa de ocupação de Trás-os-Montes, Douro e Minho está entre os 75 e os 80%.

O turismo rural é o grande motor que tem deixado as grandes cidades como o Porto com números inversos ao período anterior à pandemia. A invicta ronda agora os 30% de ocupação turística.

O Porto e o Norte foram em junho a segunda região com maior número de dormidas do país logo a seguir ao Algarve.

Estes dados têm explicação mais pelo turismo nacional, mas não conseguem compensar em geral a procura internacional dos últimos anos.

De julho e agosto espera-se um cenário semelhante. O turismo do Porto e do Norte de Portugal teme os meses seguintes mas deixa um alerta aos agentes locais: é preciso saber aproveitar esta oportunidade para divulgar o Norte.