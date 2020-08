Centros de dia vão receber apoio financeiro do Governo na reabertura

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante que as instituições que reúnam condições para reabrir os centros de dia terão apoio financeiro do Governo para a aquisição de equipamentos de proteção individual.

Ana Mendes Godinho sublinha que o reinício das atividades será avaliado caso a caso com garantia de todas as medidas de segurança.