Ministério da Saúde com reforço de 100 milhões de euros para combate à Covid-19

O Ministério da Saúde tem um orçamento suplementar de 100 milhões de euros. O montante poderá ser gasto na reorganização dos serviços hospitalares numa altura em que se preparam as respostas para uma possível segunda vaga de Covid-19.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.772 mortes e 53.783 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.770 para 1.772, mais 2 do que na quinta-feira. Já o número de infetados aumentou de 53.548 para 53.783, mais 235.

O número de pessoas internadas é de 348, menos 10 do que na quinta-feira, e nos cuidados intensivos estão 41 pessoas, mais 2.

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 39.374, mais 197 do que na quinta-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza esta sexta-feira 27.794 casos de covid-19, mais 149 do que no dia anterior.