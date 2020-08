Presidente da agência de Turismo da Irlanda demite-se após passar férias em Itália

O presidente da agência de promoção do turismo na Irlanda demitiu-se, após saber-se que passou férias em Itália, apesar do apelo do Governo para que os irlandeses privilegiassem as viagens no país, devido à pandemia de covid-19.

Num comunicado, a ministra do Turismo irlandês, Catherine Martin, anunciou que aceitou a demissão apresentada hoje por Michael Cawley, presidente da agência Failte Ireland, realçando que estava "dececionada" e que considerava a situação "insustentável".

O jornal The Independent noticiou que o antigo executivo da Ryanair tinha passado as férias em Itália.

"Em solidariedade com o setor e para ajudar o país a reabrir escolas com segurança, o Governo e meu ministério, em particular, encorajaram as pessoas a passarem as férias na Irlanda este ano", lembrou a ministro.