França avalia uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho

O Governo francês vai propôr às uniões sindicais o uso obrigatório de máscara em escritórios e outros locais de trabalho.

Já em Espanha o uso obrigatório do equipamento de proteção motivou este domingo a uma manifestação no centro de Madrid. Os manifestantes dizem que a pandemia é uma invenção e rejeitam as restrições impostas pelo Governo.

Para evitar novas infeções, o Governo italiano decidiu encerrar bares e espaços de diversão noturna. Impôs ainda o uso obrigatório de máscara entre as 18:00 horas e as 6:00 horas em locais onde haja aglomeração de pessoas.