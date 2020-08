Casamentos com mais de 70 convidados? As exceções na realização de eventos em tempos de pandemia

Se estiver na Área Metropolitana de Lisboa, na rua ou em qualquer outro espaço público, a lei limita as concentrações a um máximo de 10 pessoas. No resto do país o limite sobe para 20. Salvo se forem do mesmo agregado familiar, o que implica co-habitação.

A lei diz que os eventos estão proibidos com exceção das cerimónias religiosas, casamentos e batizados e os eventos de natureza corporativa.

Juntar 89 pessoas para festejar um aniversário ou 70 para celebrar um casamento pode merecer criticas à luz dos atuais conselhos de segurança sanitária, mas não é necessariamente um ato ilegal.