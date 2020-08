Lar de Odivelas anunciou primeiro infetado na quarta-feira, mas tinha conhecimento do caso desde sábado

Uma casa de repouso no concelho de Odivelas, no distrito de Lisboa, tem 37 utentes e 34 funcionários infetados com covid-19.

As autoridades garantiram que o primeiro caso positivo foi conhecido na passada quarta-feira, mas a SIC teve acesso a documentação que prova que quatro dias antes o lar já sabia que havia pelo menos um infetado entre os funcionários.