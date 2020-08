Presidente das Misericórdias questiona legitimidade da auditoria feita ao lar de Reguengos de Monsaraz

Manuel Lemos, presidente das Misericórdias, questiona a legitimidade da auditoria feita pela Ordem dos Médicos ao lar da Fundação Maria Inácia Silva, em Reguengos de Monsaraz.

O presidente do organismo diz que só o Governo, e em especial o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, tem autoridade para ordenar este tipo de investigação, acrescentando que os utentes do lar estão sob a alçada do Serviço Nacional de Saúde e que, por isso, a ida de médicos ao local é da responsabilidade dos centros de saúde.