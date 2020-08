A pandemia veio do espaço: a teoria de um cientista britânico

Foi num artigo publicado na revista Advances in Genetics que Chandra Wickramasinghe defendeu a tese de que a atual pandemia teve origem no espaço. Segundo explica, terá chegado à Terra através de um meteorito que caiu no nordeste da China a 11 de outubro de 2019.

Wickramasinghe e os seus colegas argumentam que a rápida disseminação da doença na cidade de Wuhan e o aparecimento de casos longe do epicentro da pandemia podem ser explicados com uma espécie de bombardeamento do espaço. Para a equipa esta ideia é mais plausível do que a transmissão do vírus de animais para humanos.

Já em artigos anteriores, o cientista tinha afirmado que a origem da gripe espanhola de 1918 também teve origem no espaço, assim como a SARS. Numa carta publicada na revista The Lancet, explicou que, apesar de o vírus lhe parecer pouco contagioso, poderiam ocorrer surtos devido à presença residual do vírus na estratosfera.

O cientista prevê que o vírus tenha um comportamento sazonal, como sucede com as chuvas de meteoritos quando atravessam uma determinada região do espaço.

Várias teorias da conspiração têm surgido nos últimos meses. Porém, esta é da responsabilidade de Wickramasinghe, um cientista com vários artigos publicados em revistas científicas de grande relevância e professor nas Universidades de Cardiff e Buckingham.