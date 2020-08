Covid-19. Espanha regista 3.349 novos casos nas últimas 24 horas

Espanha registou nas últimas 24 horas 3.349 novos casos de contágio pelo novo coronavírus, com Madrid a manter-se como a região mais afetada, com 1.020 novos casos, segundo números do Ministério da Saúde espanhol divulgados esta quinta-feira.

Os dados apontam ainda que, nos últimos sete dias, 122 pessoas morreram de covid-19, 16 delas nas últimas 24 horas.

Segundo as autoridades sanitárias espanholas, o número de contágios adicionado hoje ao total desde o início da pandemia é de 7.039, e integra registos ocorridos nos últimos dias, cuja comunicação pelas administrações de saúde é feita em dias não coincidentes.

Madrid é a região mais afetada, com 1.020 novos casos nas últimas 24 horas, seguida do País Basco (norte), com 547, e de Aragão (nordeste), com 352.

Desde o início da pandemia, o país contabiliza um total de 377.906 casos, segundo os números hoje atualizados.

Daquele total, 28.813 pessoas morreram.

Espanha regista nas últimas semanas um aumento de casos de infeção, tendo atingido na quarta-feira o número mais elevado de novos casos desde o final de maio (3.715).

