Covid-19. Mais de 1 milhão de casos ativos na Europa

Na primeira semana de agosto, a Europa registou mais 40 mil infeções que na de junho. Muitos países assistem a novos grandes aumentos.

A Alemanha voltou aos níveis do final de abril e França aos de maio. Espanha duplicou o número de mortes semanais e continua a ser o país com mais casos na Europa Ocidental. A Bélgica é o país com mais mortes por milhão de habitante em todo o mundo, mas anunciou o levantamento de restrições.

O diretor regional da Organização Mundial da Saúde na Europa avisa que a vacina não vai significar o fim da pandemia. Diz que esse dia só vai chegar, quando todos assumirmos a responsabilidade e aprendermos a protegermo-nos do vírus.