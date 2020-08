Rui Rio: Portugal não está preparado para lidar com segunda vaga

O Presidente do PSD disse esta quinta-feira, na sede do partido no Porto, que o país não está preparado para lidar com uma segunda vaga de covid-19, argumentando que a economia não resistiria a uma nova paragem.

Rui Rio considera que o Governo deve avançar com um programa sustentado de recuperação económica, assente no investimento e na exportação, numa altura em que o país já enfrenta dificuldades provocadas pela pandemia.

"Vemos a taxa de desemprego como uma incógnita"

O número de desempregados em Portugal aumentou 37% em comparação com o mesmo período do ano passado, o que indica que existem neste momento 40.302 mil pessoas desempregadas. Mas este indicador só traz uma certeza a Rui Rio: daqui para a frente os números do desemprego vão ser seguramente altos e a realidade vai ser má.

Não importa se depois vai ser mais 3 ou 4%, disse o líder da oposição, reforçando que só daqui a dois ou três meses é que vamos ter um número mais aproximado daquilo que será a realidade do país.

"Vamos ver as respostas que a ministra dará no Parlamento"

O PSD quer ouvir a ministra da Segurança Social no Parlamento, para Ana Mendes Godinho explicar a situação do surto de covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz, que matou18 idosos.

Para já, Rui Rio mantém a posição. Só depois de ouvida a ministra e de avaliada a situação dos lares é que os sociais-democratas se irão manifestar.