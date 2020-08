Comércio de Lisboa pode retomar horário de funcionamento normal a partir desta sexta-feira

O comércio na cidade de Lisboa, centros comerciais incluídos, vão poder retomar os horário normais de funcionamento a partir desta sexta-feira. Porém, cafés e lojas de conveniência terão de fechar às 21:00.

Os restaurantes e os serviços de entrega ao domicílio ou take away continuam com as regras em vigor, ou seja, os clientes podem entrar até à meia-noite e as portas encerram à 01:00.

Segundo comunicado emitido pela Câmara Municipal de Lisboa também os postos de combustível podem retomar o horário de funcionamento anterior à pandemia, mas a venda de bebidas alcoólicas continua proibida.

A autarquia garante ainda que a Polícia Municipal continuará a fiscalizar o cumprimento dos horários e das regras decretadas.

Câmara de Almada alarga horário de funcionamento do comércio até às 22:00

A Câmara Municipal de Almada decidiu alargar o horário de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços no concelho até às 22:00, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Almada frisa que a medida é implementada "sem prejuízo das regras especiais aplicáveis ao respetivo setor de atividade em que se inserem" para evitar a propagação da covid-19.

De acordo com a autarquia, a decisão foi tomada após os pareceres favoráveis da autoridade de saúde, da PSP e GNR e da capitania do Porto de Lisboa.

"O alargamento de horários permite ajudar a assegurar postos de trabalho, incrementar a atividade económica, e sem necessariamente impactar negativamente no risco associado a contágios, desde que se mantenham as medidas de contingência associadas ao funcionamento dos estabelecimentos em causa", realça o município, na nota divulgada.

A autarquia considera que a medida visa "a retoma económica, ainda que faseada".

Em Setúbal estabelecimentos comerciais podem funcionar também até às 22:00

A Câmara de Setúbal autorizou os estabelecimentos comerciais do concelho a funcionar entre as 10:00 e as 22:00, deixando de vigorar a obrigatoriedade de encerramento às 20:00, segundo um despacho do município divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, o município explicou que a regra aplica-se a todos os "estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços instalados no concelho".

"Esta decisão traduz um prolongamento do horário para aqueles estabelecimentos específicos, enquanto os restantes continuam sob as regras especiais aplicáveis ao respetivo setor de atividade previstas anteriormente pelo Governo", informou.

No entanto, a Câmara de Setúbal relembrou aos proprietários dos estabelecimentos que "devem continuar a desenvolver todos os esforços no sentido de efetuar uma gestão equilibrada dos acessos ao público e de evitar concentrações de pessoas à entrada dos espaços".