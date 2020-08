Covid-19: Itália regista quase 1.000 novos casos num dia

Itália continua a registar um aumento de contágios do novo coronavírus com 947 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, quase o dobro dos registados há uma semana, segundo dados do Ministério da Saúde.

De quinta-feira para hoje, registaram-se nove mortes associadas à covid-19. No total, desde o início da pandemia, em fevereiro, Itália contabiliza 257.065 casos de infeção e 35.427 mortes.

O país tem registado desde há uma semana um aumento consistente de novos casos, atingindo níveis que não se verificavam desde maio.

As regiões mais afetadas

A região mais afetada continua a ser a Lombardia (norte), com 174 casos nas últimas 24 horas, contra 154 na véspera.

Segue-se a Lácio, região da capital, Roma, menos afetada durante o pico da pandemia mas que ao longo do verão tem registado um forte crescimento de casos, com 137 novos casos de quinta-feira para hoje.

Com grande parte (28,3%) dos novos casos classificados pelas autoridades de saúde como importados, o Governo italiano reforçou o controlo das chegadas de passageiros provenientes de países considerados "de risco", como Espanha, Grécia e Malta.

Também foi reforçado o controlo dos locais de lazer noturnos, identificados como origem de muitos dos novos contágios, tendo sido decretado o encerramento das discotecas.

Idade média dos novos casos situa-se nos 30 anos

Segundo o relatório semanal do Instituto de Saúde italiano, "a circulação [do vírus] ocorre agora com maior frequência entre os mais jovens, num contexto de reabertura dos locais de reunião e da maior mobilidade".

Um dos países europeus mais afetados pela atual pandemia, a Itália iniciou, em maio, um plano faseado de desconfinamento da população e uma retoma gradual da atividade económica, após mais de dois meses de confinamento.

O vírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de covid-19, já fez mais de 793.000 mortos e infetou mais de 22 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço da agência AFP.

Vários países europeus com novos recordes diários